В Ленобласти пьяный полицейский выехал на «встречку»

В результате ДТП пострадали сам офицер полиции и три его пассажира.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении Андрея Римаренко, 1969 года рождения, сотрудника центра содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, капитана полиции, по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Из материалов уголовного дела следует, что ночью 31 декабря 2012 года Римаренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вне служебное время, управляя личным автомобилем ВАЗ-2112, у дома 24 по Кингисеппскому шоссе выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле». В результате ДТП сам Римаренко и три женщины, находящиеся в его автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. Они помещены в реанимацию. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.