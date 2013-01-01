В Буйнакске обстрелян автомобиль полицейского, потерпевший в больнице

31 декабря по улице Шихова в Буйнакске обстрелян легковой автомобиль под управлением участкового уполномоченного отдела полиции по Буйнакску капитана полиции Руслана Гаджимурадова 1984 года рождения.

Нападение на сотрудника полиции произошло около 20.00, у Гаджимурадова огнестрельное ранение грудной клетки слева, левого плеча и правой кисти, с которыми он госпитализирован в городскую больницу.

Нападавшие скрылись, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты множество гильз от патронов различного калибра, а также фрагменты пуль, расследование дела продолжается.