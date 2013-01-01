В новогоднюю ночь во Владикавказе произошел пожар в торговом центре "Поиск, пожар возник по адресу улица Джанаева, дом 42, угрозы распространения пожара на жилые дома не было, горел третий этаж и кровля здания.

Сотрудниками МЧС были созданы 5 боевых участков, работало 5 звеньев ГДЗС, привлекалось 130 человек и 31 единиц техники, в том числе от МЧС России - 68 человек и 19 единиц техники.Пожар полностью потушен, причины устанавливаются.