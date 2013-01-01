В 10.20 потушен пожар в Подмосковье, возникший на цистернах с бензином

В 10.20 потушен пожар в подмосковных Мытищах, возникший на цистернах с бензином, пожар произошел по адресу улица Силикатная, платформа "Динамо", пострадавших и погибших нет, выясняются причины пожара.

От ОАО "РЖД" на месте пожара находится заместитель департамента по охране труда.

Сотрудниками МЧС грузовой состав был в 9.00 расцеплен, горящая цистерна и товарный вагон находятся на безопасном расстоянии от состава, горела цистерны с бензином, готовилась пенная атака, угрозы взрыва не было.

Пожар потушен пенной атакой двумя стволами "Пурга", в 09.28 на место прибыл пожарный поезд, запас пенообразователя 50 тонн.

В 10.10 зафиксирована полная ликвидация пожара, расстояние от места ЧП до ближайших жилых домов 500-700 метров.