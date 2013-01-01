В Мытищах горят железнодорожные цистерны с бензином

В Мытищах горят железнодорожные цистерны, пожару присвоен повышенный номер сложности, по данным пресс-службы ГУМЧС по Московской области, на улице Силикатной, платформа "Динамо", горят две цистерны с бензином.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 08.15 от диспетчера Мытищинского ГПО, в 08.22 на место пожара прибыли сотрудники первого пожарного подразделения СПЧ-17. Установлено, что горят две цистерны с бензином, в каждой - по три тонны горючего вещества.

Горящие цистерны находятся в составе грузового поезда, всего в составе семьдесят четыре цистерны, десять из них с бензином.

"На месте работают 13 АЦ, подано 4 пожарных поезда", - сообщает ГУМЧС по Московской области, тушение пожара продолжается.