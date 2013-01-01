В Волгоградской области пять человек погибли в пожаре в новогоднюю ночь

В Волгоградской области пять человек погибли в пожаре, среди погибших трое детей, возгорание возникло в частном доме в Калачевском районе области, личности погибших в пожаре людей устанавливаются.

"В 02.29 01.01.2013 г. в ОДС ЦУКС МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе Волгоградской области, горела кровля шиферная по деревянной обрешетке. В 02.30 на место выехали 2 пожарных расчета 39 ПЧ, по прибытию установлено, что горели деревянные конструкции, домашние вещи по всей площади", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМЧС по Волгоградской области.

По данным ГУМЧС, в 03.50 пожар был ликвидирован.

На месте пожара работает ОГ 8 ОФПС МЧС России по Волгоградской области и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.