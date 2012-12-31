Пьяный полицейский устроил ДТП в Петербурге на Кингисеппском шоссе

Три женщины в Петербурге угодили в больницу прямо накануне Нового года, в реанимацию из-за пьяного офицера полиции, устроившего ДТП на Кингисеппском шоссе.

По версии следствия, ночью 31 декабря 2012 года капитан полиции Андрей Римаренко, 1969 года рождения, сотрудник центра содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем «ВАЗ-2112» выехал на полосу встречного движения у дома № 24 по Кингисеппскому шоссе, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле».

В результате ДТП Римаренко и 3 женщины, находившиеся в его автомобиле были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. В настоящее время они находятся в реанимации, сообщается на сайте СКР.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу в отношении офицера полиции возбуждено уголовное дело.