В Турции двое россиян среди пострадавших от отравления газом в Стамбуле

Сотрудники российского консульства в Стамбуле сообщили, что среди отравившихся газом в турецком отеле "Modern Sultan" есть два гражданина России. Состояние обоих россиян опасения не вызывает.

Медики осмотрели наших соотечественников, они вернулись в отель, передает радиостанция "Эхо Москвы".

Но турецкие власти настаивают на том, что российские граждане в результате ЧП не пострадали.

"АН" сообщали, что в Стамбуле в одной из гостиниц в понедельник произошла утечка газа. 21 турист и двое сотрудников отеля получили отравления и были госпитализированы.