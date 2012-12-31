Задержан студент, грозивший перестрелять толпу в Уфе в новогоднюю ночь

В Башкирии сотрудники республиканского УФСБ задержали 19-летнего студента, который грозил в Интернете, что намерен повторить "поступок Брейвика" и устроить в новогоднюю ночь вооруженную бойню в местах максимального скопления людей в Уфе.

Сообщение о намерении совершить теракт аноним разместил в сети 27 декабря. Полиции удалось найти автора угрозы уже 30 декабря.

"На основании российского и международного законодательств от администратора Интернет–сайта получены данные автора статьи, дата и время размещения указанного текста. Им оказался студент 4 курса Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники Кильмаев Владимир Игоревич, 1993 года рождения. Свои действия он объясняет тем, что разместил статью ради забавы, не подумав о последствиях, и никому не хотел причинять физического вреда", - цитирует ообщение республиканского УФСБ РИА Башкирия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.