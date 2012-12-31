На Камчатке два человека в преддверии нового года разбились на снегоходе

На Камчатке полиция ведет служебную проверку транспортного происшествия в Усть-Большерецком районе на реке Большая в районе рыбоконсервного завода Октябрьский, в результате которого погиб человек.

ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье. Как сообщает камчатская полиция, предположительно водитель в темноте не заметил остров, снегоход врезался в его берег и перевернулся.

Управлявший транспортным средством бригадир рыболовецкой артели "Народы Севера" 1967 года рождения погиб на месте. Его пассажир – местный участковый уполномоченный с многочисленными травмами доставлен в районную больницу.