Месячную девочку бросили в пакете на берегу Онеги умирать от мороза

Сотрудники полиции Архангельской области ведут розыск лиц, бросивших умирать месячную девочку. Утром понедельника на берегу реки Онега в Каргополе возле дома № 1 по улице Чапаева местная жительница нашла пакет с младенцем.

Отметим, что ночью в Каргополе мороз доходил до 10 градусов.

"Девочка была срочно доставлена в центральную районную больницу. В настоящее время её жизни ничто не угрожает", сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, обратиться по телефону 8(8184)21202 или в ближайший отдел полиции.