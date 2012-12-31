В Петербурге угнали карету скорой помощи

Зачем ему понадобилась “скорая” в половине четвертого утра. Но звонить 03 он не стал. Самостоятельно добрался до Мариининской больницы. Вытащил водителя из кареты “скорой помощи”, припаркованной там. И по газам.

Далеко уехать угонщику не удалось. И вовсе не из-за того, что ему дорогу на ночных улицах не уступали. Хулигана задержал наряд патрульно-постовой службы .- Угонщиком оказался 23-летний житель Карелии, - сообщают в правоохранительных органах. Карету “скорой помощи” вернули к больнице. Угонщика транспортировали в участок, тоже на машине с спецсигналами, но не врачебной. Следователи завели уголовное дело за угон. Хулигана задержали до выяснения обстоятельств.