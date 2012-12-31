Авиакатастрофа во Внуково: Крушение самолета Ту-204 не связано с состоянием ВПП

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занимается установлением причины авиакатастрофы самолета Ту-204 RA-64047 авиакомпании Red Wings в аэропорту "Внуково".

Представитель МАК сообщил, что крушение авиалайнера, выполнявшего рейс из Праги в Москву, в субботу, 29 декабря, не было связано с состоянием взлетно-посадочной полосы.

Председатель технической комиссии комитета по расследованию катастрофы в московском аэропорту Внуково сообщил, что "за 1 час 20 минут (15.10 мск.) до авиационного происшествия был проведен визуальный осмотр ВПП-01, ее очистка автомашинами с использованием щеток".

По данным МАК, через 15 минут после крушения Ту-204 был проведен контрольный замер коэффициента сцепления, его величина составила 0,63, что удовлетворяет требованиям посадки для данного типа воздушного судна.

"АН" сообщали, что самолет Ту-204 чартерной авиакомпании Red Wings выкатился за взлетную полосу во Внуково, пробил заграждение аэродрома, загорелся и развалился на три части. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора. Возбуждено уголовное дело.

Предварительная причина ЧП — ошибка пилотов, однако следствие рассматривает и другие версии трагедии, в том числе, неблагоприятные метеоусловия и техническую неисправность самолета. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Три человека госпитализированы. На борту находились только члены экипажа - 8 человек.

Самолет был изготовлен на заводе в 2008 году, его гарантийный срок истек в 2010 году. Владелец авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз") Александр Лебедев сообщил, что две недели назад авиалайнер прошел проверку.