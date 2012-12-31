Утонул звукорежиссер фильма «Властелин колец» Майк Хопкинс

Известный звукорежиссер, неоднократный обладатель премии «Оскар» Майк Хопкинс погиб в Новой Зеландии во время путешествия на плотах. Майк Хопкинс (Mike Hopkins) утонул.

По данным местной полиции, несчастный случай произошел в субботу, 29 декабря, на острове Северный. на одной из рек, 53-летний Хопкинс сплавлялся с двумя товарищами по одной из рек. Друзья звукорежиссера не пострадали, сообщает РИА Новости.

Майк Хопкинс становившийся лауреатом премии «Оскар» за работу над фильмами «Властелин колец: Две крепости» (2003) и «Кинг-Конг» (2006) — обе картины снял его соотечественник Питер Джексон.

Он также участвовал в создании таких известных фильмов, как «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта и «Последний император» Бернардо Бертолуччи.