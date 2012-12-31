В канун Нового года тысячи нижегородцев остались без тепла

В Нижнем Новгороде около восьми утра понедельника произошел прорыв магистрального теплопровода на проспекте Бусыгина. Без отопления остались 66 многоквартирных жилых домов в Автозаводском районе с населением около 12 тысяч человек, в том числе 1375 детей.

Повреждение магистрального теплопровода теплосети диаметром 400 мм по проспекту Бусыгина, 20-А произошло из-за ветхости трубопровода системы центрального отопления.

Всего к работам по ликвидации последствий порыва теплосети привлечено 62 человека и 16 единиц техники.

К полудню аварийными бригадами ООО "Теплосети" по резервной линии подключено 58 жилых домов (это 10300 жителей), передает нижегородский главк МЧС РФ.

Ремонт теплотрассы продолжается.