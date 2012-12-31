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Пожар в общежитии гастарбайтеров Хабаровска ликвидирован

31 декабря 2012, 09:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Пожар в общежитии гастарбайтеров Хабаровска ликвидирован
Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В Хабаровске полностью ликвидирован пожар, возникший утром понедельника в здании для проживания мигрантов. На его тушение ушло более 7 часов: работа пожарных осложнялась погодными условиями - ветряная погода, температура воздуха минус 28 градусов.

Пострадавших и погибших нет. Пожар возник во втором часу ночи понедельника по местному времени в четырехэтажном общежитии на улице Целинной, 10 б, его площадь превышала 800 кв метров.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша здания. По лестничным маршам самостоятельно покинули здание около 86 человек", - сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Эвакуированных грели в автобусах.

В  03.04 (хбр.) пожар был локализован и в 12.15 по местному времени (05.15 мск) -  ликвидирован.

Теперь все люди вернулись в свои жилые помещения. На месте продолжают работать специалисты испытательной пожарной лаборатории, инспекторы государственного пожарного надзора.

Для ликвидации пожара привлекалось 41 человек личного состава и 12 единиц техники.

Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Приамурские спасатели обратились ко всем жителям и гостям региона во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к мерам пожарной безопасности.

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