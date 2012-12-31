Железнодорожная катастрофа в Амурской области: есть жертвы. ВИДЕО

В Зейском районе Амурской области один человек погиб, двое получили травмы в результате железнодорожной аварии на тупиковой ветке Улак - Эльга. В 142-х км от станции Улак сошел с рельсов локомотив с двумя грузовыми вагонами.

Пострадавших доставили сначала в поселок Горный, а затем на самолете Ан-2 Амурской авиабазы в город Зея. Оба госпитализированы.

"В результате происшествия один из пострадавших получил переломы пальцев стоп и ушиб грудной клетки, его состояние оценивается как удовлетворительное, второй – получил ушиб головного мозга", - сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Из-за того, что ЧП произошло на тупиковой линии, график движения поездов не менялся.

На месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия силами ООО "Мечл Транс Восток". По факту происшествия проводится расследование.