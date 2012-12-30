В Хабаровске в ночь на понедельник загорелось общежитие

В Хабаровске в ночь на понедельник загорелось здание общежития, причина пожара, возникшего в пятиэтажном здании, пока не названа, сотрудники МЧС проводят эвакуацию жильцов из горящего общежития.

По предварительным данным ГУМЧС по Хабаровскому краю, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, идет работа по локализации огня.