В Рязанской области произошло ДТП, погибли четверо мужчин, авария произошла в Шиловском районе на 265 км автодороги «Урал» сегодня в 4:15 утра, столкнулись ВАЗ-21120 и автобус «МАН».

По предварительному заключению ГИБДД, 33-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом.

Водитель ВАЗа и трое его пассажиров погибли на месте ДТП.