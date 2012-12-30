Количество жертв жесткой посадки ТУ-204, произошедшей накануне в аэропорту "Внуково", выросло до пяти человек, спустя почти сутки после авиакатастрофы в больнице от полученных травм умерла бортпроводница Татьяна Пенкина.

Ту-204 накануне совершил жесткую посадку в столичном аэропорту "Внуково", погибли четыре человека - два пилота, бортинженер и бортпроводница.

В блоге на сервисе Твиттере авиакомпании Red Wings, которой принадлежал разбившийся ТУ-204, сегодня появилась запись: "Сегодня не стало Татьяны Пенкиной".

Расследованием обстоятельств авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, прокуратуры на транспорте и следственного комитета РФ.