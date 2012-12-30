В столичном метро хозяин овчарки натравил собаку на сотрудников полиции

Инцидент произошел сегодня на станции "Комсомольская" метрополитена Москвы, хозяин овчарки натравил собаку на сотрудников полиции, ЧП, по данным СМИ, произошло на кольцевой линии, мужчина задержан.

Сообщается, что мужчина стоял на перроне и пил пиво, после того, как стражи порядка сделали ему замечание. он натравил на полицейских собаку. Овчарка покусала троих полицейских.

Общение с владельцем собаки продолжается в участке полиции, начато разбирательство.