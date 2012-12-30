В столичном метро хозяин овчарки натравил собаку на сотрудников полиции
30 декабря 2012, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
30 декабря 2012, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
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