Эксперты считают преждевременным называть причину катастрофы Ту-204

Валерий Шелковников из правления Всемирного фонда безопасности полетов заявил «АН-Онлайн», что преждевременно указывать причину катастрофы Ту-204-100 авиакомпании RedWings в аэропорту Внуково, пока не завершено расследование Межгосударственного авиационного комитета и расшифровка бортовых самописцев лайнера. Ранее издание Lifenews со ссылкой на источник в следственной группе, сообщило, что, по предварительной версии крушение самолета произошло по причине неисправности реверса, который был в плохом состоянии.

«Я не могу комментировать эту информацию, это невозможно, как гадание на кофейной гуще, - сказал Шелковников. – Катастрофы не бывают следствием какой-то отдельной причины. Обычно они происходят в результате взаимосвязи нескольких причин».

Самолет Ту-204-100 авиакомпании Red Wings, 2008 года выпуска, выполнявший рейс Пардубице – Москва, потерпел катастрофу в аэропорту Внуково вечером в субботу 29 декабря. На борту находились 8 членов экипажа. После посадки самолет выкатился за пределы полосы, пробил ограждение аэродрома и столкнулся с федеральной автодорогой Москва-Киев. Это первая авиакатастрофа в истории Ту-204. Ранее, все инциденты с лайнерами компании Red Wings, которая принадлежит бизнесмену Александру Лебедеву, обходились без жертв.

«АН-онлайн» уже сообщали, что на официальном сайте МЧС РФ опубликован список всех восьми членов экипажа, находившихся на борту Ту-204. Командир воздушного судна Геннадий Дмитриевич Шмелев, второй пилот Асташенков Евгений, бортинженер Игорь Фисенко и стюардесса Евгения Жигалина погибли.

В настоящее время специалисты из Межгосударственного авиационного комитета проводят расшифровку обоих найденных черных ящиков самолета.