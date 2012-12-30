В Пензенской области при пожаре погибла семья из четырех человек, возгорание возникло накануне вечером в Бессоновском районе, село Бессоновка, ул. Центральная, 159, в результате пожара полностью выгорел деревянный дом.

Общая площадь дома 60 м2, названа и предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.Сотрудниками МЧС, ликвидировавшими пожар, обнаружены тела четверых погибших, один пострадавший.