//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибла семья

30 декабря 2012, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Пензенской области при пожаре погибла семья
В Пензенской области при пожаре погибла семья из четырех человек, возгорание возникло накануне вечером в Бессоновском районе, село Бессоновка, ул. Центральная, 159, в результате пожара полностью выгорел деревянный дом.
 
Общая площадь дома 60 м2, названа и предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.Сотрудниками МЧС, ликвидировавшими пожар, обнаружены тела четверых погибших, один пострадавший.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Политика

Эксперт: сближение России и Украины - "ночной кошмар" Европы и США

Эксперт: сближение России и Украины - "ночной кошмар" Европы и США

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отреагировал на статью немецкого издания о том, что сближение Украины и России может стать для Европы большой проблемой, а поддержка Владимира Зеленского - люди, желающие улучшения отношений с РФ.

//В мире

В команде Зеленского обсуждают гораздо больше кандидатур премьера, чем известно, - рассказал советник президента Украины

В команде Зеленского обсуждают гораздо больше кандидатур премьера, чем известно, - рассказал советник президента Украины

В команде Владимира Зеленского рассматривают гораздо больше кандидатов на пост премьер-министра, чем это известно из прессы, - рассказал советник президента Украины, экономист Олег Устенко.

//В мире

В США оценили результаты выборов в Раду

В США оценили результаты выборов в Раду

Госдепартамент Соединённых Штатов поздравил Украину с проведением выборов в Верховную Раду. В ведомстве отметили, что украинцы являются "приверженцами идеалов демократии".

//Политика

Володин призвал президента Грузии перестать "заниматься русофобией"

Володин призвал президента Грузии перестать "заниматься русофобией"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство, президент страны Саломе Зурабишвили "должны извиниться" перед Россией за высказывания об агрессивности страны. По его словам, негативное отношение Тбилиси к Москве недопустимо.

//В мире

Кортеж экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы

Кортеж экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева въехал на территорию российской авиабазы

Кортеж экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в среду, 24 июля, въехал на территорию российской авиабазы. Атамбаев намерен вылететь в Москву.

//Новости СМИ2

//Политика

В ГД предложили исправить главную проблему в работе скорой помощи

В ГД предложили исправить главную проблему в работе скорой помощи

Председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что следует устранить одну из проблем работы скорой помощи. По его словам, нужно исключить информационное согласие на оказание медицинской помощи.

//Спорт

Николай Валуев прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева

Николай Валуев прокомментировал смерть боксера Максима Дадашева

Депутат Госдумы, в прошлом боксер-профессионал Николай Валуев прокомментировал смерть Максима Дадашева. По словам Валуева, уровень поединка, после которого погиб Максим, "предполагал очень тщательный медосмотр".

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фото, как она целует Константина Богомолова в день его рождения

Ксения Собчак опубликовала фото, как она целует Константина Богомолова в день его рождения

Ксения Собчак была рядом со своим возлюбленным Константином Богомоловым в его день рождения. 23 июля театральному режиссеру исполнилось 44 года. А ее поцелуй запечатлен на видео.

//Шоу-бизнес

Подруги Надежды Оболенцевой выложили в сети фото с ее свадьбы с Резо Гигинеишвили

Подруги Надежды Оболенцевой выложили в сети фото с ее свадьбы с Резо Гигинеишвили

Светлана Бондарчук и Яна Рудковская выложили в сети фото со свадьбы своей подруги бизнесвумен Надежды Оболенцевой и режиссера Резо Гигинеишвили. Яна Рудковская назвала платье Оболенцевой "хулиганским".

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Россияне призывают наградить званием Героя погибшего в лагере мальчика

Россияне призывают наградить званием Героя погибшего в лагере мальчика

На портале Change.org появилась петиция, в которой предлагается посмертно присвоить звание Героя России мальчику, спасавшего других детей из горящих палаток в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

//Здоровье

Татуировки позволят отследить состояние здоровья, считают учёные

Татуировки позволят отследить состояние здоровья, считают учёные

Немецкие учёные из Мюнхенского технического университета провели исследования, которые показали, что татуировки способны рассказать о состоянии здоровья человека. Однако обладают такими свойствами не все изображения.

//Спорт

"Наш сын будет расти таким же хорошим человеком, каким был его отец", - рассказала вдова Максима Дадашева

"Наш сын будет расти таким же хорошим человеком, каким был его отец", - рассказала вдова Максима Дадашева

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, что ее муж был очень добрым человеком. "Наш сын будет продолжать расти таким же хорошим человеком, каким был его отец", - говорит Елизавета.

//Здоровье

Ученые считают, что искусственный подсластитель серьезно грозит здоровью человека

Ученые считают, что искусственный подсластитель серьезно грозит здоровью человека

Британские ученые убеждены, что искусственный подсластитель аспартам может быть опасным для здоровья человека. Искусственный подсластитель добавляют в тысячи разных продуктов, в том числе в диетическую газировку.

//В мире

В КНДР задержали российское судно

В КНДР задержали российское судно

Стало известно, что в 55 морских милях от КНДР пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8". Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 17 июля, но подробности появились только сейчас.

//В мире

Министр юстиции Латвии недоволен присутствием Лепса в Юрмале

Министр юстиции Латвии недоволен присутствием Лепса в Юрмале

Министр юстиции Латвии Янис Борданс после встречи с премьер-министром выразил недовольство тем, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса.

//Происшествия

В Самарской области поезд въехал в легковушку

В Самарской области поезд въехал в легковушку

В среду, 24 июля, в Самарской области на 18 километре перегона Тольятти-Химзаводская легковой автомобиль столкнулся с поездом на переезде. Отмечается, что поезд врезался в правую заднюю часть машины.

//Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал условия, при которых Россия наладит отношения с Европой. По его словам, ЕС следует накопить "критическую массу политической воли".

//Общество

Куда пойдут работать выпускники журфаков

Куда пойдут работать выпускники журфаков

Институт Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов провел исследование рынка труда в отрасли печатных и интернет СМИ России в 1989-2019 годах, а также представил прогноз занятости в отрасли на 2020-2023 годы.​

//Общество

Натуральный swap, или почему каждая вещь заслуживает второй жизни

Натуральный swap, или почему каждая вещь заслуживает второй жизни

Давно забытая практика натурального обмена получила новое дыхание по всей стране. Проверенный метод «ты мне, я тебе» обретает вторую жизнь благодаря свопам. Это собрания, цель которых – получить самобытные вещи и приятные эмоции в кругу тех, кто придерживается идеи осознанного потребления.

//Шоу-бизнес

"Что я сделала?" - жена Мартиросяна удивилась, что Зеленский отписался от неё в Instagram

"Что я сделала?" - жена Мартиросяна удивилась, что Зеленский отписался от неё в Instagram

Супруга известного юмориста Гарика Мартиросяна не понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский отписался от неё в Instagram. Жанна Мартиросян с иронией задаётся вопросом, что она такого сделала для него.

//Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскрыл секрет настоящего счастья

Станислав Садальский раскрыл секрет настоящего счастья

Известный российский актёр и народный блогер Станислав Садальский обратился к поклонникам с наставлением, как обрести счастье. Знаменитость не первый раз делится с подписчиками советами и философскими размышлениями.

//Общество

В Грузии врачи отказываются оперировать ребенка из Перми, который попал в ДТП с мамой и дедом

В Грузии врачи отказываются оперировать ребенка из Перми, который попал в ДТП с мамой и дедом

В Грузии врачи отказываются делать операцию ребенку из Перми, пострадавшему в ДТП. С родителей мальчика запросили заплатить за операцию около 30 тысяч долларов. ДТП произошло в Кахетии в конце июня.

//В мире

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что после выборов в Раду власти не должны отказываться от выполнения Минских соглашений, иначе Россия поднимет вопрос о признании ДНР и ЛНР. Эксперт считает, что появление новых людей в парламенте не повлияет серьёзно на политику страны.

//Политика

В России может появиться единая база данных о жителях страны - гражданах РФ и иностранцах

В России может появиться единая база данных о жителях страны - гражданах РФ и иностранцах

В единой базе данных будет информация: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы о военной обязанности, медицинском и соцстраховании, сведения о семейном положении и родственных связях.

//Общество

СМИ: автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру

СМИ: автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру

Японский автоконцерн Nissan готовит увольнения 10 тысяч сотрудников по всему миру из-за ухудшения финансового состояния компании. Операционная прибыль от основной деятельности Nissan упала на 40%.

//Происшествия

В Москве женщина "ожила" во время отпевания в храме

В Москве женщина "ожила" во время отпевания в храме

В храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в Москве во время отпевания женщины произошёл инцидент, который шокировал родных и близких покойной. Согласно источнику, некоторые решили, что она жива.

//В мире

Трамп обсуждает с сенаторами, какие санкции ввести в отношении Турции за покупку С-400

Трамп обсуждает с сенаторами, какие санкции ввести в отношении Турции за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп в Белом доме обсуждает с сенаторами-республиканцами, какие санкции нужно ввести в отношении Турции из-за покупки турецкими властями российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

//Новости партнеров

//В мире

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область, где жители Покровска протестуют из-за итогов выборов

МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область, где жители Покровска протестуют из-за итогов выборов

Министерство внутренних дел Украины отправило в город Покровск Донецкой области вертолет с бойцами полицейского спецназа. Жители Петровска возмущены подсчетом голосов на выборах новых депутатов Верховной рады.

//Шоу-бизнес

Видео: Вайкуле и Пугачева покорили фанатов отличным чувством юмора

Видео: Вайкуле и Пугачева покорили фанатов отличным чувством юмора

Телеведущий и юморист Максим Галкин поделился шуточным роликом, в котором певица Лайма Вайкуле и его супруга Алла Пугачёва передают всем "горячий" привет из Юрмалы. Поклонники оценили искренний и простой юмор знаменитостей.

//Экономика

Цены на продукты в России выросли в два раза сильнее, чем в Европе

Цены на продукты в России выросли в два раза сильнее, чем в Европе

По итогам первого полугодия 2019 рост цен на продукты питания в России составил 3.4%. Об этом во вторник говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы статистики (Росстат).

//Происшествия

СМИ сообщили имя погибшего россиянина в аварии с вертолетом в Италии

СМИ сообщили имя погибшего россиянина в аварии с вертолетом в Италии

Стало известно имя погибшего россиянина во время крушения вертолёта Robinson R66 в Средиземное море недалеко от острова Горгона в 10 км от суши. Инцидент произошёл в понедельник, 22 июля.

//Экономика

В России отменили ограничения на ввоз яблок из Белоруссии

В России отменили ограничения на ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики. Об этом сегодня говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

//В мире

Российские медведи облюбовали Прибалтику

Российские медведи облюбовали Прибалтику

Уже не первый случай, когда в «гости» к прибалтийцам приходят медведи из России. С понедельника на вторник один косолапый из Пскова заглянул на огонек в деревню Соору, недалеко от Валги.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп: ЕС был создан, чтобы экономически сокрушить США

Трамп: ЕС был создан, чтобы экономически сокрушить США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза "обдирают" США хуже, чем Китай. По его словам, ЕС был создан для того, чтобы разрушить американскую экономику, а страна продолжает их защищать.

//Политика

Володин назвал ответственных за окончание войны в Донбассе

Володин назвал ответственных за окончание войны в Донбассе

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник в эфире телеканала "Россия-24" рассказал, от кого зависит разрешение военного конфликта, продолжающегося на юго-востоке Украины.

//Происшествия

Задержаны двое мужчин, которые пытались "заминировать" путь кортежа Путина в Екатеринбурге

Задержаны двое мужчин, которые пытались "заминировать" путь кортежа Путина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге были задержаны двое подозреваемых, которые положили предмет, похожий на взрывное устройство на пути следования кортежа Владимира Путина. Инцидент произошёл 9 июля по дороге в аэропорт Кольцово.

//Политика

США пытаются "оторвать" Грузию от России, считает Лавров

США пытаются "оторвать" Грузию от России, считает Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США пытаются "оторвать" Грузию и другие соседние страны от России. Глава МИД отметил, что Москва никогда не стремилась разорвать отношения с Тбилиси.

//Говорят, что...

На юг России напала итальянская саранча

На юг России напала итальянская саранча

Итальянская саранча напала на Кабардино-Балкарию и на два района Ростовской области. Жара и отсутствие дождей в регионе способствуют распространению прожорливого вредителя. Cитуация может ухудшиться – специалисты прогнозируют миграцию взрослых особей и в другие области страны.

//В мире

В Латвии будут снимать фильм о Викторе Цое

В Латвии будут снимать фильм о Викторе Цое

Российский Фонд кино, студия «Рок» и латвийское кинообщество Mistrus Media приступила к работе над полнометражной картиной «Сорок семь». Этот фильм будет посвящен легендарному Виктору Цою.

//Новости МирТесен

//Наука

Видео: на дне Балтийского моря обнаружили корабль времен Колумба

Видео: на дне Балтийского моря обнаружили корабль времен Колумба

Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии. Об этом пишет телеканал "Звезда" со ссылкой на New York Times.

//Шоу-бизнес

Наталья Подольская рассказала о полученной на отдыхе травме

Наталья Подольская рассказала о полученной на отдыхе травме

Известная певица Наталья Подольская поделилась подробностями о своём состоянии на отдыхе в Испании. Певица рассказала, что захотела вечером поиграть с сыном в бадминтон и получила сильную травму.

//Говорят, что...

Москва и Киев начали паспортную войну

Москва и Киев начали паспортную войну

В ответ на указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов всем жителям Донецкой и Луганской областей президент Украины Владимир Зеленский сделал свой ход. Объявил о решении выдавать паспорта Незалежной всем этническим украинцам. В первую очередь проживающим в России.

//Говорят, что...

Юбилей

Юбилей

21 июля отметил 90-летний юбилей известный советский и российский государственный деятель Герман Сергеевич ОГРЫЗКИН. Ему принадлежит ведущая роль в развитии в РСФСР промышленного животноводства и птицеводства, которое позволило обеспечить население РФ качественным мясом птицы и яйцом.

//Говорят, что...

Трески много, тюльки мало

Трески много, тюльки мало

Весь 2019 г. отечественные уловы морской рыбы отставали от прошлогодних, но сейчас снова вышли в плюс. Правда, пока прибавка небольшая – к третьей декаде июля российские рыбаки поймали 2, 6 млн тонн водных биоресурсов. Это на 0,2% выше уровня 2018 года. Но отрицательную динамику удалось переломить

//Политика

В США утвержден новый глава Пентагона

В США утвержден новый глава Пентагона

Сенат Соединенных штатов Америки во вторник, 23 июля, утвердил Марка Эспера на посту министра обороны США, главы американского Пентагона. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

//Говорят, что...

Китайцы считают, что водка в России дешевле чая

Китайцы считают, что водка в России дешевле чая

Несмотря на сближение между Москвой и Пекином, китайским СМИ не удаётся справиться с негативными стереотипами. Описывая ситуацию в РФ, китайская партийная пресса старается не допускать грубых ошибок, но в Поднебесной хватает изданий, публикующих о жизни россиян форменную дичь.

//Здоровье

Фитотерапия: 7 «золотых» правил при атеросклерозе

Фитотерапия: 7 «золотых» правил при атеросклерозе

Повышение в плазме крови содержания холестерина и нарушение жирового обмена играют ведущую роль в появлении и прогрессировании атеросклероза. Ещё в 1987 году группа экспертов Европейского общества сформулировала 7 «золотых» правил диеты

//Здоровье

Готовим правильно для гипертоников

Готовим правильно для гипертоников

Готовить блюда, полезные для вашего здоровья, гораздо сложнее, чем обычную пищу. Необходимость придерживаться диетического питания требует большой силы воли, материальных и физических затрат. Если нарушать предписанную диету, то результаты длительных усилий могут быть перечёркнуты

//Шоу-бизнес

"Отстреляться и забыть как страшный сон", - Лоза об исполнении "Группы крови" музыкантами Metallica

"Отстреляться и забыть как страшный сон", - Лоза об исполнении "Группы крови" музыкантами Metallica

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" американским коллективом Metallica. По его словам, это обычная тенденция разучивать песни той страны, в которую едут.

//Спорт

Ловушка для экс-королевы

Ловушка для экс-королевы

За месяц до старта US Open его организаторы сделали Марии Шараповой щедрый подарок. Ввели её – бледную копию великой теннисистки – в основную сетку крупнейшего чемпионата. Кто-то еще считает, что без Машиных истошных криков ни один турнир обойтись не может.

//Спорт

Как американка кошмарит китайца

Как американка кошмарит китайца

В эти дни в корейском городе Кванджу проходит ЧМ по водным видам спорта. Наш спецкор рассказывает, чем нас удивляет этот турнир и как там выступает сборная России. Представители делегации России ходили по Кванджу и поливали корейскую сторону, как неказисто она организовала ЧМ

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Без комплексов": 69-летняя Надежда Бабкина опубликовала фото из ванной
2

Целились в Давыденко. Попали в Путина. Как депутаты расправились с главой Счетной палаты Красноярского края
3

Эксперт: Россия может признать ДНР и ЛНР, если Украина не начнёт действовать
4

Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов удивился результатам выборов в Верховную Раду
5

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры