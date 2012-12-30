Петербурженка протаранила полицейскую машину в Петербурге

Сегодня в Петроградском районе произошло ДТП по вине водителя иномарки, не предоставившего преимущество в движении полицейскому автомобилю, сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, инцидент произошел около 8.50 МСК у дома №89 по Малому проспекту.



«48-летняя генеральный директор коммерческой организации, управляя автомобилем Nissan Juke, выезжая с второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с полицейским автомобилем. В результате ДТП пострадавших нет, служебный автомобиль получил незначительные повреждения», - говорится в сообщении ГУ МВД.



В сообщении Главка подчеркивается, что по результатам медицинского исследования оба водителя были трезвые.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.