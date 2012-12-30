Под Уфой столкнулись пять автомобилей, в ДТП погибли три человека

Под Уфой произошло ДТП, в аварии погибли три человека и четверо пострадали, ДТП произошло сегодня днем в 15 часов 35 минут неподалеку от аэропорта «Уфа», на 23 километре автодороги Уфа-Оренбург, сообщает ГУМЧС по региону.

В ДТП попали сразу пять автомобилей: Daewoo Nexia, Chevrolet Cruze, Nissan Note , Ваз 2115, Ваз 2107.

На месте ДТП погибли три человека, четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами в ГКБ № 22 г. Уфы, обстоятельства ДТП выясняются.

ГУ МЧС России по РБ обращается к автолюбителям и пешеходам: в связи с изменением погодных условий будьте особенно внимательны на проезжей части. Водителям рекомендуется не превышать предельно допустимую скорость движения.