Под Уфой столкнулись пять автомобилей, в ДТП погибли три человека
30 декабря 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
30 декабря 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
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