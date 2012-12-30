На МКАД загорелся автобус, перевозящий детей, ДТП произошло на 60 км московской кольцевой автодороги сегодня утром, предварительно установлено, что в автобусе загорелся моторный отсек, пострадавших нет.

Дети были своевременно эвакуированы, площадь пожара составила три квадратных метра, причину ЧП установит дознание.