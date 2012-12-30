Бортпроводник Винокуров находится в стабильно тяжелом состоянии

Сотрудник отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского рассказал «АН-онлайн», что бортпроводник упавшего Ту-204 Дмитрий Винокуров находится в стабильно тяжелом состоянии. «Информации об операции у меня пока нет», - уточнил он.

У Д.Винокурова тяжелая черепно-мозговая травма. Трое других членов экипажа находятся в разных больницах столицы с теми же травмами.

29 декабря вечером самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, летевший из Чехии, совершил жесткую посадку в столичном аэропорту "Внуково". Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пробив ограждение, и выкатился на Киевское шоссе. При этом воздушное судно развалилось на куски.

«АН-онлайн» уже сообщали, что на официальном сайте МЧС РФ опубликован список всех восьми членов экипажа, находившихся на борту Ту-204. Командир воздушного судна Геннадий Дмитриевич Шмелев, второй пилот Асташенков Евгений, бортинженер Игорь Фисенко и стюардесса Евгения Жигалина погибли.