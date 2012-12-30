Стюарду, пострадавшему при крушении Ту-204, сделали операцию на позвоночнике

В Москве в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского в ночь на воскресенье успешно сделана операция на позвоночнике 24-летнему бортпроводнику Дмитрию Винокурову из подмосковных Химок, пострадавшему при крушении Ту-204.

По словам медиков, несмотря на другие многочисленные травмы, и крайне тяжелое состояние, его жизни ничего не угрожает, передает Взгляд.

Состояние других москвичей - бортпроводника Алексея Изосимова и стюардессы Кристины Барановой, которые госпитализированы в Москве в горбольницу №1, - стабильно тяжелое. Бортпроводница Татьна Пенкина переведена в реанимацию 7-й столичной горбольницы из-за резкого ухудшения здоровья этой ночью. Ее состояние оценивается медиками как "крайне тяжелое".

"АН писали, что авиакомпания Red Wings выплатит 2 млн рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе и по миллиону за пострадавшего.