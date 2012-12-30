Red Wings выплатит 2 млн. руб за каждого погибшего во Внуково

Глава Министерства транспорта Максим Соколов сегодня провел совещание, связанное с авиакатастрофой во Внуково.

Авиакомпания Red Wings, самолет Ту-204 которой потерпел крушение при посадке в аэропорту «Внуково», выплатит по 2 миллиона рублей за каждого погибшего в авиакатастрофе и по миллиону за пострадавшего.

По данным авиакомпании Red Wings, страховые выплаты составят 10 тысяч долларов на каждого погибшего и пострадавшего.

Авиакомпания также возьмет на себя все расходы на ритуальные услуги, лечение и дальнейшую реабилитацию пострадавших.

Ранее об этом сообщал и владелец авиакомпании Александр Лебедев. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

На заседании Минтранса обсуждалась ликвидация последствий авиационного происшествия с самолетом Ту-204 и оказание помощи пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, в авиакатастрофе погибли четыре человека. Всего на борту Ту-204, выполнявшего рейс из Чехии в Москву, находилось восемь человек — все члены экипажа. Пострадавшие были госпитализированы. По словам хирургов НИИ Скорой помощи имени Склифосовского ночью перенес операцию на позвоночнике 24-летний мужчина.

Пострадавший находится в отделении общей реанимации.

Бортпроводница Татьяна Пенкина, по данным на утро воскресенья, находится в крайне тяжелом состоянии. Она в реанимации, сообщили в медицинских кругах столицы.

Пострадавшие бортпроводники Алексей Изосимов, Кристина Баранова и Дмитрий Винокуров находятся московских больниц, также в реанимациях .