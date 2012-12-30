Сотрудники морга, куда доставлены погибшие в катастрофе, не дают комментариев

Сотрудники морга, куда доставлены погибшие в катастрофе Ту-204, не дают комментариев. Представитель Бюро судебно-медицинской экспертизы №1 заявила «АН-онлайн», что «здесь никто комментариев вам давать не будет».



29 декабря вечером самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, летевший из Чехии, совершил жесткую посадку в столичном аэропорту "Внуково". Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пробив ограждение, и выкатился на Киевское шоссе. При этом воздушное судно развалилось на куски.

«АН-онлайн» уже сообщали, что на официальном сайте МЧС РФ опубликован список всех восьми членов экипажа, находившихся на борту Ту-204. Командир воздушного судна Геннадий Дмитриевич Шмелев, второй пилот Асташенков Евгений, бортинженер Игорь Фисенко и стюардесса Евгения Жигалина. Г.Шмелев - 1964 г.р. - опытнейший пилот.