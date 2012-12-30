На потерпевшем крушение во Внуково Ту-204 летала сборная России по футболу

На самолетах Ту-204 авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз") в 2009-2010 годы летала сборная России по футболу, возглавляемая в тот период голландским специалистом Гусом Хиддинком.

На обломках фюзеляжа, потерпевшего при заходе на посадку в аэропорту "Внуково" крушение, авиалайнера Ту-204 размещена эмблема Российского футбольного союза, сообщает Чемпионат.com.

Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Четыре человека пострадали. На борту самолета, прилетевшего во Внуково из Чехии, находилось только 8 членов экипажа. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Проводится расследование авиакатастрофы. Эксперты называют три причины.

На сайте МАК сообщается: "Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиационного происшествия с самолетом Ту-204 RA-64047 авиакомпании «Ред Вингс» информирует, что в Научно-техническом центре Комитета произведено считывание записи с бортовых регистраторов. Запись имеется, проводится анализ".

Самолет был изготовлен на заводе в 2008 году, его гарантийный срок истек в 2010 году. Владелец авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз") Александр Лебедев сообщил, что две недели назад авиалайнер прошел проверку.

Генеральный директор ульяновского ЗАО "Авиастар-СП" Сергей Дементьев выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета Ту-204 в аэропорту "Внуково".

По словам Дементьева, завод-производитель самолета Ту-204, который в субботу, 29 декабря, выкатился за взлетную полосу на Киевское шоссе и загорелся, готов принять участие в работе комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.