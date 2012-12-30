В Щелковском районе Подмосковья насмерть замерз полицейский

В Щелковском районе Подмосковья в ночь на субботу, 29 декабря, насмерть замерз 27-летний полицейский. Труп молодого мужчины был найден возле дома № 57 на одном из участков деревни Трубино недалеко от города Фрязино.

Сотрудник полиции вечером 28 декабря позвонил родственникам и сообщил, что едет домой. Но в семью мужчина не вернулся. А днем в субботу его закоченевшее тело нашли на улице. В отдел полиции по Фрязино поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что на территории одного из участков, рядом с помещением-бытовкой обнаружен труп мужчины. По данным областного главка МВД, предварительно причиной смерти полицейского послужило общее переохлаждение организма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена, им оказался 27-летний полицейский подмосковного главка МВД. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.