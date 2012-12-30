На трассе Астрахань-Махачкала перевернулась маршрутка, есть жертвы

В Астраханской области сегодня маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе Астрахань-Махачкала вблизи села Николаевка. В результате ДТП погиб один человек, 12 пострадали.

По данным ГИБДД, причиной аварии стал гололед. Водитель маршрутки не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге.

Крупная авария с участием маршрутки произошла в Чувашии. На федеральной трассе "Волга" в Чебоксарском районе водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси. В результате аварии погибли 3 человека. Шесть человек пострадали и были госпитализированы.

Виновник ДТП в Чувашии задержан.