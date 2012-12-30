Автоцистерна с ацетоном опрокинулась недалеко от Юрьевца в Ивановской области

В Ивановской области сегодня утром автоцистерна с ацетоном перевернулась в районе деревни Пелевино на территории Юрьевецкого района.

Содержимое выливается на проезжую часть в 500 метрах от жилых домов. Пострадавших в результате происшествия нет. По данным МЧС РФ, 10-тонная фура направлялась в Кинешму и опрокинулась при совершении маневра на проезжей части. Ацетон выливается на дорогу.