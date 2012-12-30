Самолет МЧС доставит четверых россиян, заболевших в Таиланде, в Тюмень

Самолет МЧС РФ сегодня утром забрал в Таиланде четверых россиян, тяжело заболевших на отдыхе. Спецборт Ил-76 вылетел из столицы королевства Бангкок в Тюмень.

Самолет спасателей оборудован медицинскими модулями для перевозки тяжелобольных. Россиян и их родственников в полете сопровождают врачи отряда "Центроспас", ВЦМК "Защита" Минздрава России, а также психолог центра экстренной психологической помощи МЧС. По прилету в Тюмень больных россиян передадут местным врачам.