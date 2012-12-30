Cамолет Ту-204, потерпевший крушение, прошел техобслуживание 2 недели назад

Последнее техобслуживание самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, потерпевшего крушение в субботу, 29 декабря, в столичном аэропорту "Внуково", было проведено 14 декабря. Об этом сообщает авиакомпания в своем Twitter.

«Последнее техническое обслуживание было проведено 14 декабря 2012 года на предприятии ВАРС - 400 (Форма В)», — сообщила авиакомпания в своем Твиттере. Об этом также сообщал владелец авиакомпании Александр Лебедев.

Документация авиакомпании Red Wings, которая может понадобиться для расследования авиакатастрофы, будет изъята и изучена следствием, сообщил РИА Новости со ссылкой на свой источник.

На борту самолета Ту-204, прилетевшего в Москву из Чехии, находилось восемь человек, все - члены экипажа. Четверо погибли, в том числе командир экипажа. Четыре человека пострадали, госпитализированы в московские больницы.

У следствия три версии происшествия. Предварительная причина ЧП - ошибка пилотов, возбуждено уголовное дело. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора.