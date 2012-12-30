Сегодня состоится опознание погибших в результате крушения самолета ТУ-204 и проведение судмедэкспертизы. Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что бригады судмедэкспертов сформированы.

По данным ведомства, опознание и проведение судебно-медицинской экспертизы запланировано в Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы. Психологическая помощь родственникам погибших во время опознания будет оказываться медработниками департамента здравоохранения столицы и психологами МЧС, сообщает РИА Новости.

На официальном сайте МЧС РФ опубликован список всех находившихся на борту разбившегося Ту-204. Одной из жертв стала стюардесса Жигалина Е.М. На месте происшествия погибли командир воздушного судна Геннадий Дмитриевич Шмелев и бортинженер Игорь Николаевич Фисенко. Командир экипажа - Геннадий Шмелев 1964 г.р. - опытнейший пилот.

Погибли четыре человека. Четверо пострадали. Пострадавшие госпитализированы в московские клиники. Их состояние тяжелое.

Владелец авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз") Александр Лебедев выразил соболезновения семьям погибших в катастрофе членов экипажа, а также пообещал оказать "материальную и иную" помощь близким жертв и пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-204 в столичном аэропорту "Внуково" по одному миллиону рублей.

Очевидец рассказал, как на его глазах произошел инцидент с самолетом Ту-204 авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз"), заходившим на посадку во Внуково, как он пытался спасти членов экипажа.

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings в субботу, 29 декабря, выкатился за взлетную полосу в аэропорту "Внуково", разломился на несколько частей и загорелся. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора.