Генеральный директор ульяновского ЗАО "Авиастар-СП" Сергей Дементьев выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета Ту-204 в аэропорту "Внуково".

По словам Дементьева, завод-производитель самолета Ту-204, который в субботу, 29 декабря, выкатился за взлетную полосу на Киевское шоссе и загорелся, готов принять участие в работе комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Завод готов работать в комиссии по расследования инцидента. "Окончательно определит МАК, кто должен входить в комиссию", — цитирует Дементьева РИА Новости.

Самолет был изготовлен на заводе в 2008 году, его гарантийный срок истек в 2010 году. Владелец авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз") Александр Лебедев сообщил, что две недели назад авиалайнер прошел проверку.

"Я в шоке от ситуации по самолету Ту-204. Что произошло, почему он не остановился, не понятно. Либо ему не хватило торможения, либо чего-то еще. Только комиссия МАК покажет, что же произошло. Глубоко соболезную пострадавшим", — сказал Дементьев. По его словам, самолет Ту-204 — один из самых безопасных в мире, он может садиться даже без работающих двигателей.

Отметим, пилоты не запрашивали аварийную посадку, полет выполнялся в штатном режиме.

Напомним, накануне президенту компании "Туполев" направили обращение с требованием устранить неполадки самолета Ту-204 с системами реверсов и торможения. Росавиация уже обратила внимание на то, что на этой неделе предупреждала конструкторское бюро Туполева о проблемах с тормозами у самолета Ту-204.

Росавиация проведет проверку Red Wings. Полеты авиаперевозчика приостановлены. Компания является одним из основных эксплуатантов модели авиалайнера Ту-204 в России.

Производитель двигателей Ту-204 - ОАО "Пермский моторный завод" .

В Екатеринбурге 5 ноября 2012 года воздушное судно, на борту которого находились более 200 человек, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово. 20 декабря подобный случай с Ту-204 произошел в аэропорту "Толмачево" Новосибирска.

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings в субботу, 29 декабря, выкатился за взлетную полосу в аэропорту "Внуково", разломился на несколько частей и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Четыре человека пострадали и госпитализированы. Всего на борту авиалайнера находилось восемь человек - только члены экипажа, пассажиров не было.

Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора. Напомним, на месте крушения самолета обнаружены самописцы.

МЧС России открыло "горячую линию" для родственников и близких пострадавших и погибших в крушении самолета Ту-204 (рейс РВС-9268) в московском аэропорту "Внуково" в субботу. "Горячая линия" действует по телефону 8 (495) 637-22-22.