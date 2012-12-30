Собянин распорядился выплатить семьям погибших во Внуково по 1 миллиону

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-204 в столичном аэропорту "Внуково" по одному миллиону рублей.

Об этом сообщила пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

"АН" сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Четыре человека пострадали и госпитализированы. Всего на борту авиалайнера находилось восемь человек - только члены экипажа, пассажиров не было.

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings в субботу, 29 декабря, выкатился за взлетную полосу в аэропорту "Внуково", разломился на несколько частей и загорелся. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора.

В настоящее время "Внуково" работает штатно. В день трагедии 20 рейсов приняло "Домодедово".

МЧС России открыло "горячую линию" для родственников и близких пострадавших и погибших в крушении самолета Ту-204 (рейс РВС-9268) в московском аэропорту "Внуково" в субботу. "Горячая линия" действует по телефону 8 (495) 637-22-22.

"АН" писали, что на месте крушения самолета обнаружены самописцы, ведется расследование авиапроисшествия.