Собянин распорядился выплатить семьям погибших во Внуково по 1 миллиону
30 декабря 2012, 07:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить семьям погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-204 в столичном аэропорту "Внуково" по одному миллиону рублей.
Об этом сообщила пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.
"АН" сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Четыре человека пострадали и госпитализированы. Всего на борту авиалайнера находилось восемь человек - только члены экипажа, пассажиров не было.
Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings в субботу, 29 декабря, выкатился за взлетную полосу в аэропорту "Внуково", разломился на несколько частей и загорелся. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора.
В настоящее время "Внуково" работает штатно. В день трагедии 20 рейсов приняло "Домодедово".
МЧС России открыло "горячую линию" для родственников и близких пострадавших и погибших в крушении самолета Ту-204 (рейс РВС-9268) в московском аэропорту "Внуково" в субботу. "Горячая линия" действует по телефону 8 (495) 637-22-22.
"АН" писали, что на месте крушения самолета обнаружены самописцы, ведется расследование авиапроисшествия.