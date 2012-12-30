В Интернете появились кадры авиакатастрофы во Внуково

В Интернете появились кадры с видеорегистратора автомобиля, находившего в момент авиакатастрофы самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings во Внуково на Киевском шоссе и попавшего под обломки фюзеляжа.

Видео с камеры, установленной в автомобиле, появилось в сети в ночь на воскресенье.

На видеозаписи, выложенной в Интернет пользователем skripnev видно, что на Киевском шоссе в момент крушения самолета машин было мало.

По данным видеорегистратора, столкновение самолета с дорожным полотном произошло в 16.35 мск субботы, 29 декабря: Ту-204 на большой скорости съехал в овраг возле Киевского шоссе со стороны Внуковского аэродрома, и у него отломилась носовая часть с кабиной пилотов. Далее видеорегистратор зафиксировал, как обломками Ту-204 накрывает автомобиль, одно из шасси самолета катится по шоссе, ударяет второй легковой автомобиль, двигающийся из Москвы в сторону области. Никто из проезжающих по дороге в момент катастрофы не пострадал.

Напомним, самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings летел из Чехии во Внуково. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Еще четверо пострадали.

У следствия три версии происшествия. Предварительная причина ЧП - ошибка пилотов, возбуждено уголовное дело. Для расследования причин аварии создана комиссия МАК с участием Росавиации и Ространснадзора.

Известный летчик-испытатель Толбоев считает, что у пилотов могла быть плохая подготовка. Владелец авиакомпании Александр Лебедев уверяет, что командир экипажа - был опытнейший пилот.

Владелец авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз") Александр Лебедев выразил соболезновения семьям погибших в катастрофе членов экипажа, а также пообещал оказать "материальную и иную" помощь близким жертв и пострадавших.

На официальном сайте МЧС РФ опубликован список всех находившихся на борту разбившегося Ту-204. Одной из жертв стала стюардесса Жигалина Е.М. На месте происшествия погибли командир воздушного судна Геннадий Дмитриевич Шмелев и бортинженер Игорь Николаевич Фисенко.

Очевидец рассказал, как на его глазах произошел инцидент с самолетом Ту-204 авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз"), заходившим на посадку во Внуково, как он пытался спасти членов экипажа.