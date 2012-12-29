Пожарные Благовещенска спасли двоих малолетних детей

В Амурской области в субботу пожарные спасли из горящего четырехквартирного жилого дома в городе Благовещенске восьмилетнего мальчика и трехлетнюю девочку. Когда в здании начался пожар, взрослых не было рядом.

Прибыв на место происшествия, пожарные одновременно с тушением горящей кровли начали эвакуацию жильцов. "Командир отделения Павел Остапенко и пожарный Валерий Алексеев, завернув детей в одеяло, вынесли их на улицу", - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В тушении пожара были задействованы 37 человек личного состава пожарных и спасательных формирований города Благовещенска и десять единиц техники, а также опегруппы амурского главка правления МЧС России и первого отряда пожарной охраны.

Для обогрева жильцов на место пожара был отправлен автобус.

Отметим, что в эти дни мороз в Благовещенске чуть больше 20-ти градусов днем и 30-ти - ночью.