МЧС: работы по ликвидации последствий авиакатастрофы во Внуково продолжаются

Напомним, в субботу во "Внуково" разбился самолет Ту-204 (рейс РВС-9268), в результате чего четыре человека погибли, четверо тяжело ранены. Аэропорт длительное время не работал, движение по Киевскому шоссе было заблокировано. первыми на помощь к обломкам самолета бросились очевидцы, невзирая на опасность взрыва из-за горевшего правого двигателя.

В короткие сроки была создана система антикризисного управления, которую возглавила рабочая группа Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Росавиация на днях предупреждала КБ Туполева о проблемах с тормозами у Ту-204. Владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев окажет материальную помощь семьям погибших.

Выжившая при крушении авиалайнера Ту-204 в аэропорту Внуково стюардесса Кристина Баранова рассказала, что в самолете было больше людей, чем заявлено, передали Вести. По ее словам, коллеги погибших летели в пустом салоне в Россию встречать Новый год и не были зарегистрированы.