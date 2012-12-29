МЧС: работы по ликвидации последствий авиакатастрофы во Внуково продолжаются
29 декабря 2012, 23:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В районе московского аэропорта "Внуково" сейчас продолжается ликвидация последствий авиакатастрофы. К работам привлечено 468 человек и 118 единиц техники, в том числе от МЧС России – 295 человек и 78 единиц техники.
Об этом сообщает пресс-центр МЧС РФ.
"АН" писали, что МЧС РФ открыло "горячую линию" для друзей и близких пострадавших. На месте крушения самолета обнаружены самописцы, ведется расследование авиапроисшествия, заведено уголовное дело. О ЧП доложили Путину
Напомним, в субботу во "Внуково" разбился самолет Ту-204 (рейс РВС-9268), в результате чего четыре человека погибли, четверо тяжело ранены. Аэропорт длительное время не работал, движение по Киевскому шоссе было заблокировано. первыми на помощь к обломкам самолета бросились очевидцы, невзирая на опасность взрыва из-за горевшего правого двигателя.
В короткие сроки была создана система антикризисного управления, которую возглавила рабочая группа Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Росавиация на днях предупреждала КБ Туполева о проблемах с тормозами у Ту-204. Владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев окажет материальную помощь семьям погибших.
Выжившая при крушении авиалайнера Ту-204 в аэропорту Внуково стюардесса Кристина Баранова рассказала, что в самолете было больше людей, чем заявлено, передали Вести. По ее словам, коллеги погибших летели в пустом салоне в Россию встречать Новый год и не были зарегистрированы.
Ту-204 - российский среднемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки пассажиров. Экипаж – 3-4 человека. Максимальная пассажировместимость – 210 человек. Потерпевшее крушение воздушное судно производства Ульяновского авиазавода было сравнительно новым - 2008 года выпуска.