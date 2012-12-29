В Москве забарикадировавшийся уличный стрелок покончил с собой

Московским полицейским удалось попасть в квартиру в Гольяново, где забарикадировался мужчина, который ранил прохожего у дома №5 по Хабаровской улице, только после того, как стрелок покончил с собой.

"АН" писали, что после стрельбы на улице мужчина скрылся в квартире и забаррикадировался. Полиция вела с ним переговоры.

Затем сотрудники полиции, приняв все меры безопасности, вскрыли дверь. В квартире было обнаружено тело застрелившегося мужчины, передали Вести.