МЧС России открыло "горячую линию" для родственников и близких пострадавших и погибших в крушении самолета Ту-204 (рейс РВС-9268) в московском аэропорту "Внуково" в субботу. "Горячая линия" действует по телефону 8 (495) 637-22-22.

По этому номеру также можно получить дополнительную информацию о случившемся, сообщили в министерстве.

"АН" писали, что на месте крушения самолета обнаружены самописцы, ведется расследование авиапроисшествия.

Напомним, в субботу во "Внуково" разбился самолет, в результате чего четыре человека погибли, четверо тяжело ранены. Кроме того, несколько чаов не работал аэропорт и было заблокировано движение по Киевскому шоссе из-за упавших там обломков авиалайнера.

Росавиация на днях предупреждала КБ Туполева о проблемах с тормозами у Ту-204. Владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев окажет материальную помощь семьям погибших.