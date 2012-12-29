На Вилюйском тракте у якутчанина угнали машину вместе с пассажиркой - женой

В Якутске в ночь на субботу 36-летний директор коммерческой организации угнал "Тойоту" вместе с супругой владельца машины, в тот момент, когда муж зашел в дом за родственником, и рванул на выезд из города. Уехал недалеко.

Якутские полицейские сразу после обращения к ним потерпевшего ввели план "Перехват".

"Менее чем через десять минут экипаж ГИБДД заметил разыскиваемую автомашину и начал преследование. На неоднократные требования сотрудников об остановке угонщик не реагировал и продолжал движение на высокой скорости. Через три минуты он был блокирован на Вилюйском тракте и задержан полицейскими. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает в субботу пресс-служба МВД по Республике Саха.

Личность угонщика установили быстро. По решению суда директор фирмы помещен в спецприемник. Проводится проверка.