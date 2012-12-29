Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание на месте падения самолёта ТУ-204 авиакомпании "Red Wings" в аэропорту "Внуково", где в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Глава СКР поставил задачи перед следователями. Несколько ранее сегодня возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ту-204 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По предварительным данным, самолет Ту-204 авиакомпании «Red Wings» совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково». На борту находилось 8 человек экипажа, в том числе сотрудники авиакомпании. Предварительно установлено, что 4 человека погибли", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В данный момент все усилия следствия направлены на сбор и фиксацию доказательств на месте происшествия. В осмотре места происшествия принимают участие криминалисты Центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования авиационных происшествий

Обнаружены бортовые самописцы, после осмотра следователями они будут направлены специалистам для расшифровки. Следствием рассматриваются все возможные версии происшествия: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотов, техническая неисправность воздушного судна.

"АН" писали, что Росавиация на днях предупреждала КБ Туполева о проблемах с тормозами у Ту-204. Владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев окажет материальную помощь семьям погибших.