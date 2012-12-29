Росавиация предупреждала КБ Туполева о проблемах с тормозами у Ту-204

В осмотре места происшествия где в субботу, 29 декабря, в аэропорту Внуково разломился самолет Ту-204, принимают участие криминалисты Центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования авиационных происшествий. Обнаружены бортовые самописцы самолета, выполнявшего рейс из Чехии.

Владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев в своем блоге в Твиттере написал, что самолет был сравнительно новым — 2008 года выпуска. Воздушное судно было произведено на Ульяновском авиазаводе.

Росавиация уже обратила внимание на то, что на этой неделе предупреждала конструкторское бюро Туполева о проблемах с тормозами у самолета Ту-204. Последний похожий инцидент произошел в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске.

Росавиация проведет проверку Red Wings. Полеты авиаперевозчика приостановлены. Компания является одним из основных эксплуатантов модели авиалайнера Ту-204 в России.

Росавиация проведет проверку Red Wings. Полеты авиаперевозчика приостановлены. Компания является одним из основных эксплуатантов модели авиалайнера Ту-204 в России.

Напомним, самолет пытался зайти на посадку во Внуково дважды. После приземления Ту-204 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и пробив ограждение, остановился на Киевском шоссе. Самолет распался на три части. Погибли четыре человека, в том числе пилоты. Четыре члена экипажа госпитализированы.