Владелец Red Wings Александр Лебедев окажет матпомощь семьям погибших

Владелец авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз") Александр Лебедев окажет материальную помощь семьям погибших. Он уже пообещал. Пассажиров на борту самолета Ту-204, бортовой номер RA-64047, выполнявшего рейс Пардубице - Внуково, не было.

Лебедев первым делом выразил соболезновения семьям погибших в катастрофе членов экипажа, а также пообещал оказать "материальную и иную" помощь близким жертв и пострадавших.

На официальном сайте МЧС РФ опубликован список всех находившихся на борту разбившегося Ту-204. Одной из жертв стала стюардесса Жигалина Е.М. На месте происшествия погибли командир воздушного судна Геннадий Дмитриевич Шмелев и бортинженер Игорь Николаевич Фисенко.

Асташенков Т. Н. - второй пилот, скончался в машине скорой помощи. Еще четверо, среди которых две стюардессы, госпитализированы в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами.

Жестскую посадку самолет Ту-204 совершил в субботу, 29 декабря, около 16:45 в аэропорту Внуково. По словам очевидцев, самолет пробил ограждение и развалился на три части. Проводится расследование. Лебедев в своем блоге в Твиттере написал , что самолет был сравнительно новым — 2008 года выпуска. Воздушное судно было произведено на Ульяновском авиазаводе.