В Москве на петербурженку, покусавшую столичного полицейского, заведено дело

В Москве возбуждено уголовное дело за "применение насилия в отношении представителя власти" на жительницу Санкт-Петербурга, которая покусала столичного полицейского при исполнении им своих обязанностей.

"27 ноября в дежурную часть УВД по ЮАО поступила информация о том, что возле дома 14 по Ореховому бульвару совершено нападение на участкового уполномоченного ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное", - информирует в субботу пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Как выяснилось, находящийся на службе полицейский увидел группу граждан в медицинских масках, которые преследовали двух неизвестных и попытался задержать преследователей. Однако граждане повели себя агрессивно и оказали сопротивление сотруднику полиции.

"В этот момент к полицейскому подошла неизвестная женщина и потребовала отпустить задержанных граждан. Услышав отказ, она напала на сотрудника полиции и укусила его за пальцы левой руки, причинив телесные повреждения", - говорится в сообщении.

На месте ЧП полиция задержала двоих 19-летних молодых людей. Вскоре нашли и задержали их кусачую заступницу. Ею оказалась 21-летняя жительница Петербурга.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Петербурженке в худшем случае грозит до пяти лет заключения.