Очевидец рассказал, как бросился спасать выживших во Внуково (ВИДЕО)

Очевидец рассказал, как на его глазах произошел инцидент с самолетом Ту-204 авиакомпании Red Wings ("Ред Вингз"), заходившим на посадку во Внуково, как он пытался спасти членов экипажа.

Мужчина по имени Евгений ехал по Киевскому шоссе. Он увидел как метров за 100 самолет шел на посадку как-то немножко криво, необычно. Вдруг свидетель авиакатастрофы увидел, как самолет начал переезжать ограждение, поломал его и воздушное судно развалилось на три части. Самолет оказался на краю оживленного шоссе, Киевского, оно совсем рядом с аэродромом. Но задел только один джип, и какую-то еще машину поцарапало. До сих пор кабина лежит на шоссе. Ее начали поднимать автокраном. Образовалась огромная пробка. Движение по шоссе организовывают гаишники, пока открыты только две полосы.

Овраг, в который попали части самолета, наполнился топливом.

По словам Евгения, загорелся один двигатель, второй просто задымился. Мужчина выбежал из машины, прыгнул за кювет. Овраг - глубокий. Он увидел стюардессу по имени Кристина. По его словам, у нее была разбита голова. Кристина Баранова сейчас госпитализирована.

"Две стюардессы точно живы", - рассказал Евгений, передает радиостанция "Маяк". Свидетель также сообщил, что быстро прибыли пожарные машины. И горящий самолет потушили оперативно. А "скорые" ехали долго.

По последним данным, в аэропорту в Чехии на этот рейс могли зарегистрироваться 10 человек, но полетели восемь. Эту информацию, подтвердили и в чешских Поддубицах, откуда Ту-204 направился в Москву.

По непроверенной пока информации, отсутствующих пассажиров зовут Железнов.А.В. и Жильцов В.В. Мужчины должны прилететь в Москву другим рейсом.

Ранее СМИ сообщали, что на борту самолета, совершившего жесткую посадку во Внуково, находилось 12 человек. И спасатели нашли только 10, искали еще двоих. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Столько же пострадавших.

На официальном сайте МЧС РФ опубликован список всех находившихся на борту разбившегося Ту-204. Одной из жертв стала стюардесса Жигалина Е.М. На месте происшествия погибли командир воздушного судна Геннадий Дмитриевич Шмелев и бортинженер Игорь Николаевич Фисенко.

В чешском аэропорту уже сообщили, что перед вылетом никаких проблем с самолетом Ту-204 не было. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Следствие рассматривает различные версии, в том числе ошибку экипажа самолета, техническую неисправность воздушного судна и метеоусловия. Приоритетная - ошибка пилотов.

Самолеты, прилетавшие во Внуково после 16:45, направлялись в Шереметьево.

О происшествии в аэропорту Внуково уже доложено президенту РФ Владимиру Путину. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сформировать комиссию для расследования причин нештатной ситуации.